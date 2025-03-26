Спортът по ТВ в сряда (26 март)

EUROSPORT 2
16:15 Колоездене: Обиколка на Каталуния, трети етап, мъже
18:00 Фигурно пързаляне: Световен шампионат в Бостън, кратка програма, жени
EUROSPORT
17:15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Сън Вали, I манш, гигантски слалом, мъже
19:45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Сън Валей, II манш, гигантски слалом, мъже
MAX Sport 2
19:00 Волейбол - efbet Супер Волей: ЦСКА – Нефтохимик, четвъртфинален плейоф
21:30 Волейбол - Серия А1: Милано - Лубе Чивитанова, четвъртфинален плейоф
MAX Sport 3
19:30 Баскетбол, Евролига: Анадолу Ефес – Баскония
21:15 Баскетбол, Евролига: Макаби Тел Авив – Панатинайкос
MAX Sport 1
21:00 Тенис, ATP 1000: Маями
MAX Sport 4
21:00 Баскетбол, Евролига: Цървена Звезда - Болоня
Източник: gol.bg
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