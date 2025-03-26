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Спортът по ТВ в сряда (26 март)

Спортът по ТВ в сряда (26 март)

26 Март, 2025 06:57, обновена 26 Март, 2025 07:00 299 0

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Зрителите могат да се насладят на ски, волейбол, баскетбол, тенис и колоездене

Спортът по ТВ в сряда (26 март) - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

EUROSPORT 2

16:15 Колоездене: Обиколка на Каталуния, трети етап, мъже

18:00 Фигурно пързаляне: Световен шампионат в Бостън, кратка програма, жени

EUROSPORT

17:15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Сън Вали, I манш, гигантски слалом, мъже

19:45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Сън Валей, II манш, гигантски слалом, мъже

MAX Sport 2

19:00 Волейбол - efbet Супер Волей: ЦСКА – Нефтохимик, четвъртфинален плейоф

21:30 Волейбол - Серия А1: Милано - Лубе Чивитанова, четвъртфинален плейоф

MAX Sport 3

19:30 Баскетбол, Евролига: Анадолу Ефес – Баскония

21:15 Баскетбол, Евролига: Макаби Тел Авив – Панатинайкос

MAX Sport 1

21:00 Тенис, ATP 1000: Маями

MAX Sport 4

21:00 Баскетбол, Евролига: Цървена Звезда - Болоня

Източник: gol.bg


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