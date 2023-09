Лука предизвика Лука (ВИДЕО)

Носителят на Златна топка Лука Модрич се пошегува с мега звездата на Далас Маверикс и Словения Лука Дончич.

Хърватинът предизвика словенеца на баскетболен дуел.

Явно звездите от Балканите са добри приятели. Лука Модрич пък е качествен играч и на баскетбол:

Ето кадри от Туитър:

Before we head to Madrid, Luka Modric wants to know… @luka7doncic, are you up for the challenge? 🤔🏀 #MFFL pic.twitter.com/mPog9iDzwS