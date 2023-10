Огромна лична трагедия сполетя легендарния мениджър сър Алекс Фъргюсън

Съпругата на легендарния мениджър на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън - Кати е починала, обявиха от семейството. Двамата бяха женени от 1966 година и имат трима синове, 12 внуци и един правнук.

Лейди Кати изигра важна роля в живота и кариерата на бившия мениджър на Манчестър Юнайтед. Заради нея през 2013 година той реши да се оттегли от професията. Тогава близначката на Кати беше починала и шотландецът избра да бъде близо до нея в тежкия момент.

“Една вечер забелязах как Кати, докато гледаше телевизия, си вдигна погледа нагоре към тавана. Осъзнах, че тя се чувства изолирана”, спомня си Фъргюсън.

През 2002 година пък дамата разубеди Фърги от плановете му още тогава да се откаже от треньорския занаят. Според мениджъра Кати му била казала следното: “Първо, добре си със здравето. Второ, няма да ми се пречиш из къщата и трето - и без това си твърде млад (60-годишен - б.р.).

Интересен е и фактът, че преди години Алекс Фъргюсън е бил на крачка от мениджърския пост в Тотнъм, но съпругата му е отказала да се премести в Лондон, което е провалило назначението.

През 2018 година шотландецът претърпя мозъчен кръвоизлив, но след това се възстанови напълно. Направи впечатление, че в последно време той не присъстваше на домакинствата на Манчестър Юнайтед.

Everyone at Manchester United sends our heartfelt condolences to Sir Alex Ferguson and his family on the passing of Lady Cathy.



Lady Cathy was a beloved wife, mother, sister, grandmother and great-grandmother, and a tower of strength for Sir Alex throughout his career.