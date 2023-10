Катарски шейх се насочва към Тотнъм след неуспеха с Манчестър Юнайтед

Катарският шейх Ясим бин Хамад ал-Тани, който обяви, че оттегля офертата си за Манчестър Юнайтед, след като семейство Глейзър реши да продаде 25% от акциите на „червените дяволи“ на Сър Джим Ратклиф, ще се опита да пренасочи инвестициите си към друг английски отбор.

На Острова съобщават, че катарците са твърдо решени да имат клуб във Висшата лига и да се съревновават на това поле с регионалните си конкуренти Саудитска Арабия и ОАЕ, които инвестират в Нюкасъл и Манчестър Сити. Затова сега шейх Ясим ще се опита да придобие лондонския Тотнъм.

По-рано през тази година президентът на Пари Сен Жермен - Насер Ал-Хелаифи, който имаше ролята на съветник и при изготвянето на несполучливата оферта на шейх Ясим за Манчестър Юнайтед, проведе среща с президента на „шпорите“ - Даниел Леви, за да обсъди евентуални инвестиции в лондонски клуб. „

Катар Спортс Инвестмънтс“ обаче в момента няма реални планове за участие в лондонския клуб, което отваря вратата на шейх Ясим. Последният е готов да отправи оферта дори за закупуването на целия клуб.

🚨BREAKING:



Sheikh Jassim and his entourage may potentially set their sights on #Tottenham should their attempts to purchase the Red Devils fail. 💰🇶🇦@MarkOgden_ pic.twitter.com/muY0lnNJa0