Макс Верстапен мачка в единствената тренировка в Катар

Макс Верстапен, който още утре може да си гарантира третата си поредна титла във Формула 1 даде най-доброто време в единствената свободна тренировка преди квалификацията за Гран При на Катар.

Единствената подготвителна сесия за този уикенд започна при условията на много ниско сцепление. Причината за това бяха изцяло новият асфалт, силният вятър и многото пясък, който имаше по пистата. Заради наличието на този пясък пилотът на Ферари Карлос Сайнц се пошегува по радиото, че в тези условия неговият баща, двукратният световен рали шампион Карлос Сайнц-старши, би бил много бърз.

SAI: "My dad would go quick in these condiitons!"



Carlos Sainz channels his inner rally champ in the early stages of FP1, with Verstappen also reporting low grip 🏜️#QatarGP #F1Sprint pic.twitter.com/rQN4zM7uR7