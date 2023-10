Грандиозното промоционално ВИДЕО за сблъсъка Фюри - Нгану

На 28 октомври в Рияд, Саудитска Арабия, ще се проведе едно от най-силните боксови събития на годината Тайсън Фюри срещу Франсис Нгану. Битка, която просто трябва да загрее феновете за дългоочаквания бой за обединяване на всички титли в тежка категория между шампиона на WBC Тайсън Фюри и Олександър Усик, който държи поясите на WBA, WBO, IBF.

Мнозина смятат, че кросоувър битката на Фюри с Нгану ще бъде лесна за Циганския цар. За да повишат интереса към боя между Фюри и Нгану, организаторите решиха да проведат същата вечер още няколко много силни битки в тежка категория наведнъж. Някои от тях дори попаднаха в топ 10 на основните битки за октомври 2023 г. в бокса.

А за по-малко изтънчените фенове на бокса промоцията на събитието достигна своя връх. Весеки ще оцени по достойнство промоционалния видеоклип на битката. Той е стилен, креативен и в същото време забавен. Ето го и него.

Lets Get Ready To Rumble! 🥊



Ticket sales are now OPEN ⬇️https://t.co/MtGv2mvfD5#BattleofTheBaddest #RiyadhSeason#VisitSaudi pic.twitter.com/1oOIIhybXU