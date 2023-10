Ужасяваща травма на окото и технически нокаут (ВИДЕО)

Боксьорът в средна категория Линус Удофия получи ужасяваща травма на окото по време на поражението си от Кирон Конуей в събота. Двамата се изправиха един срещу друг в андъркартата на мача за световната титла на WBA в категория перо между Лий Ууд и Джош Уорингтън.

Боят беше равностоен, но Конуей спечели победата в шестия рунд, след като съдията Хауърд Фостър прекрати битката поради контузия на Удофия. Дясното око на 30-годишния боксьор остана напълно подуто, дотолкова, че той не можеше да вижда нищо. Фостър смяташе, че няма да е достатъчно безопасно за него да продължи.

След двубоя Удофия се включи в социалните мрежи, за да увери феновете, че е добре. "Съдията взе правилното решение, окото ми беше затворено, чувствах, че се боксирам докрай... това е бокс. Ще се върна. Благодаря на Кийрън и @matchroomboxing за възможността и поздравленията. Ще се завърна, обичам ви всички."

I’m ok, no fractures or breaks 🙏🏾



The ref made the right decision, my eye was shut, I felt I boxed to a T.. it’s boxing 🥊



We’ll be back..



Thank you Kieran & @matchroomboxing for the opportunity & congratulations 👏🏾



We’ll be back, I love you all 🧡 pic.twitter.com/ppEcQJ01pu