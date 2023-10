Везенков записа много силен неофициален дебют със Сакраменто в НБА

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков записа много силен неофициален дебют с екипа на Сакраменто Кингс в НБА. "Кралете" загубиха първия си предсезонен мач от Торонто Раптърс с 99:112 (35:35, 20:34, 19:26, 25:17), но това няма голямо значение, защото българският национал се възползва от възможността и въпреки че влезе в игра за първи път чак в средата на третата четвърт, се превърна в топреализатор на "кралете" със своите 12 точки за 11 минути на терен, добаввяйки 2 борби и 1 асистенция при 4/7 стрелба от игра, включително 2/4 от тройката!

FINAL: Kings fall to the Raptors, 112-99. 👑 Sasha Vezenkov: 12 PTS, 2 REB 👑 @hbarnes : 11 PTS 👑 Keegan Murray: 11 PTS pic.twitter.com/p3faoVPte6

Везенков влезе на терена в доста неприятен за своя отбор момент - в средата на третата четвърт, когато мачът се развиваше катастрофално и Торонто водеше с 26 точки при 57:83. Националът ни обаче реализира първия си опит от тройката в мача и се открои сериозно в нетрадиционна петица, тъй като заедно с него на терена бяха играчи като Кеслър Едуардс и Алекс Лен. Везенков нито за минута не игра заедно със звездите на тима Ди'Аарън Фокс и Домантас Сабонис, нито пък с някой от другите титуляри, но това не му попречи да стане най-резултатния играч на калифорнийци.

Като цяло бе доста изненадващо, че Майк Браун не заложи на Везенков в по-ранен етап от двубоя, тъй като в един момент в първата четвърт на терена беше втората петица на тима. В нея на високите позиции попаднаха Трей Лайлс и ДжаВейл МакГий, които се представиха меко казано неубедително срещу по-атлетичните си съперници. До голяма степен мачът вече бе загубен, когато Везенков се появи на паркета, но страхотните му изяви в неофициалния му дебют със сигурност ще дадат сигнал на Майк Браун и неговия щаб.

Баскетболистите на Майк Браун не се притесняваха да атакуват подкошието на домакините в началото на мача и с агресивна игра в офанзивен план "кралете" поведоха с 4:10. Отборът на Торонто закъса допълнително заради третото лично нарушение на Денис Шрьодер, а от другата страна Кингс продължаваха да се радват на безпроблемен старт на мача - 13:20 в тяхна полза в средата на първия период. При оставащи четири минути от частта дойдоха и първите по-сериозни ротации в отбора на Кингс - по едно и също време Крис Дуарте, Трей Лайлс и ДжаВейл МакГий се появиха на терена, като заедно с Дейвиън Мичъл и Малик Монк оформиха "втората петица" на Сакраменто. И двата отбора поддържаха високо темпо и солидна успеваемост при стрелбата, които доведоха до резултат 35:35 след края на откриващата част.

Втората четвърт също започна без наличието на Везенков на терена, който междувременно окуражаваше съотборниците си от пейката. Канадците пък направиха обрат, а завърналият се на терена Шрьодер им помогна да поведат с 44:39 три минути след началото на втората част. Тук вече титулярите на Торонто отново бяха на паркета, докато Майк Браун продължаваше да залага изцяло на втория си състав, преди и той да реагира с връщането на всеки един от петимата си титуляри. Равносметката засега бе такава, че алтернативният състав на Кингс бе с +/- между -9 и -12, губейки цялата натрупана преднина на отбора. Торонто вдигна оборотите в края на полувремето и с чудесна серия от 18:5 направи преднината си двуцифрена при 69:55 преди началото на третата част.

the Euroleague MVP has just checked in 👑 pic.twitter.com/mgdBrcthFM