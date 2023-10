Александър Везенков с първи думи след дебюта за Сакраменто Кингс

Александър Везенков направи страхотен дебют за Сакраменто Кингс. Българското крило стана най-резултатен за своя отбор при загубата с 99:112 от Торонто Раптърс в предсезонна контрола.

Везенков престоя на паркета 11 минути.

„Винаги е различно, когато играеш, а не гледаш по телевизията. Това беше първият ни мач от подготовката, все още се опитваме да съберем всички парчета заедно и да опитваме да играем добре. Очевидно, резултатът не беше най-добрият, но ние продължаваме да вярваме в процеса и в тренировките. Трябва да подобрим много неща, за да бъдем готови за първия ни официален мач за сезона.

"It's always different when you play than seeing it on TV."



🎤 Sasha Vezenkov shares his thoughts on his first NBA game experience. pic.twitter.com/KPVDwIZibu