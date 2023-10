Разкриха трансферна цел на Гуардиола

Мениджърът на Манчестър Сити - Хосеп Гуардиола, не спира да работи по-селекцията и вече е избрал футболист, който да повиши класата в средата на терена.

Пеп завинаги ще бъде свързван с Барселона, но този път той посяга към Тони Кроос от Реал Мадрид. Медиите в Испания твърдят, че треньорът има силно желание да привлече немския халф и да засили конкуренцията в състава на "гражданите".

Тони Кроос може да се похвали със силни последни седмици с екипа на "кралския клуб", но подмладяването там вече започна. Карло Анчелоти не може да гарантира твърдо титулярно място на опитния полузащитник и той може да напусне идното лято.

According to The Hard Tackle, Pep Guardiola wants to bring Toni Kroos to #MCFC next summer.



Kroos, who has been in fine form over the last few weeks, sees his Real Madrid expire at the end of the season. pic.twitter.com/1EztoQ9Dcu