Режисьорът на "Сам вкъщи 2" иска да премахне Доналд Тръмп от филма

Крис Кълъмбъс, режисьорът зад обичания коледен хит „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“, разкрива, че с години се мъчи с едно единствено решение: дали да премахне кратката поява на Доналд Тръмп от филма. Но според думите му, тази промяна би могла да му струва не само репутацията, а дори и правото да живее в САЩ, пише NewYorkPost.

В интервю за San Francisco Chronicle, публикувано в понеделник, 66-годишният режисьор споделя, че седемсекундният момент на настоящия президент се е превърнал в истинско бреме.

„Това е като проклятие. Един албатрос, който ме следва навсякъде. Просто искам да го няма,“ признава Кълъмбъс.

„Но не мога да го изрежа. Ако го направя, вероятно ще ме изгонят от страната“, шеговито добавя създателят на „Хари Потър и Философският камък“, като прави иронична препратка към предишни изказвания на Тръмп относно масовите депортации. „Ще бъда счетен за неподходящ да живея в Съединените щати. Може би ще трябва да се върна в Италия или нещо такова.“ Режисьорът е роден в Пенсилвания, но има италиански корени.

