Балотели и Ибрахимович се "захапаха" здраво

Марио Балотели отвърна на удара на Златан Ибрахимович, след като неговият бивш съотборник в Интер го разкритикува, че е пропилял таланта си.

Италианският нападател сподели в "инстаграм" снимка, на която вдига трофея от Шампионската лига от сезон 2009/10, когато спечели титлата с Интер. Балотели тагна името на шведа в своето стори.

Това беше директен удар срещу Ибрахимович, който никога не е вдигал "ушатата" в иначе дългата и славна клубна кариера.

Mario Balotelli posted a photo of him holding the Champions League trophy after Zlatan had criticized him for not maximizing his talent.



Zlatan never won the Champions League in his career 😮 pic.twitter.com/tVKtypeAGm