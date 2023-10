Карим Бензема се забърка в скандал заради войната между Израел и Хамас

Разразилият се конфликт между Израел и Хамас предизвиква все повече проблеми и между доста спортисти, които изразяват своята позиция в полза на едната или другата страна в социалните мрежи. Израелският вратар Дуду Ауате, който е играл в няколко различни тима в Ла Лига, отговори остро на Карим Бензема. Французинът е част от саудитския Ал-Итихад от това лято.

Бившият нападател на Реал Мадрид изрази преди дни своите “молитви за жителите на газа, които отново са жертви на тези несправедливи бомбардировки, които не щадят нито жените, нито децата”. Това мнение провокира гнева на Ауате, който отговори с пост на цели пет езика - иврит, френски, английски, арабски и испански, който гласеше: "Ти си голям кучи син".

