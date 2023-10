Атлетико Мадрид извива ръцете на Барселона за Жоао Феликс

Атлетико Мадрид очаква да спечели крупна сума за продажбата на нападателя Жоао Феликс, който играе под наем в Барселона. Ръководството на "дюшекчиите" е информирало каталунците, че са готови да освободят 23-годишния португалец срещу оферта от 80 милиона евро.

Барселона, поради тежкото си финансово състояние, не може да си позволи такива разходи, така че сценарият за нов наем на Феликс и откупуването му обратно на намалена цена през 2025 г. е вероятен.

