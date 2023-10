Силен дебют за Везенков в НБА!

Александър Везенков официално стана вторият българин с мачове в НБА след Георги Глушков. Най-полезният играч в Евролигата помогна на своя Сакраменто Кингс да направи солиден старт на новия сезон в най-силната лига в света, след като тимът му се наложи със 130:114 (32:24, 40:34, 33:29, 25:27) над Юта Джаз при гостуването си в “Делта Сентър” в Солт Лейк Сити. Везенков бе сред отличниците за “кралете”, като за 16 минути игрово време се отличи с 8 точки, 2 борби и 2 откраднати топки при 3/6 стрелба от игра и 2/5 от тройката +/- от +9. Той отбеляза всичките си точки в първото си включване от пейката в първата четвърт и началото на втората, когато се включи успешно в двете фази на играта.

Сакраменто движеше топката много по-добре от своя съперник в първите минути от мача, като съвсем заслужено "кралете" си осигуриха първата по-сериозна преднина в мача при 5:13 след две поредни тройки на Кийгън Мъри. Темпото традиционно бе изключително високо, а "джазмените" се посъбудиха след очевидната липса на организация в своите редици в началото и намалиха изоставането си до само три точки при 14:17.

При оставащи 5:43 минути до края на първата четвърт Александър Везенков написа нова златна страница в историята на българския баскетбол, след като се превърна във втория българин с минути в НБА. Той замени Кийгън Мъри и само няколко секунди след това реализира първата си тройка в най-силната лига в света за 18:20 в полза на Сакраменто. Българинът захапа Кели Олиник в защита, а в една ситуация остана на мисмач срещу Колин Секстън, като изигра добра защита срещу него и сложи ръка в лицето му при стрелба от средно разстояние, която бившият гард на Кливланд пропусна. Тимът на Майк Браун продължаваше да води в резултата - 21:24 в своя полза. Веднага след таймаута Везенков опита втора тройка, която този път бе неуспешна, но след това най-полезният играч в Евролигата отново се отличи със страхотни действия в защита, след като открадна топка от гарда на опонента Крис Дън. Харисън Барнс пък се развихри и наниза шест бързи точки, за да изстреля "кралете" напред при 21:30. Серията на гостите продължи с чудесна добавка на Везенков, който вече имаше пет точки на сметката си. Откриващият период завърши при аванс от осем точки за Сакраменто - 24:32.

Sasha Vezenkov breaks the zone. He's up to 8 points on 3/5 shooting in just 8 minutes https://t.co/nJU5MyJ6J6 pic.twitter.com/1fXpmtEkan