Александър Везенков и Сакраменто поразиха ЛеБрон Джеймс и компания

Александър Везенков и неговият Сакраменто Кингс надвиха Лос Анджелис Лейкърс със 132:127 след продължение и записаха първа домакинска победа от началото на сезона в НБА. Българинът изигра най-силния си мач до момента в Лигата на извънземните, като отбеляза 11 точки, овладя 4 борби и направи 1 асистеция за 18 минути на паркета. Най-полезният играч в Евролигата беше точен в ключови моменти от двубоя и има сериозен принос за триумфа на "кралете" в калифорнийското дерби.

В първия си мач в НБА Везенков вкара 8 точки за 16 минути на Юта Джаз, а след това се разписа с 10 точки за 12 минути срещу Голдън Стейт Уориърс. Днес той получи по-голямо доверие от треньора Майк Браун и беше в игра във всяка от четирите части, както и в края на допълнителното време.

Домакините поведоха от самото начало благодарение на лидерите си Ди'Аарън Фокс и Домантас Сабонис. Фокс реализира 8 от първите 10 точки за "кралете", които постепенно натрупаха двицуфрена преднина. Везенков се появи в игра за първи път в средата на откриващата четвърт и веднага отбеляза за 23:16 след асистенция на Сабонис.

Малко по-късно българинът блокира Рей Хачимура и постави началото на бърза атака на Сакраменто, завършила с тройка на Дейвиън Мичъл. Самият Везенков също демонстрира точния си мерник от далечна дистанция, а до края на частта успя да направи и асистенция за Малик Монк, преди да овладее втората си борба след пропуск от наказателната линия на ЛеБрон Джеймс.

Родният национал остана в петицата на домакините и за старта на втората четвърт, а след излизането му ЛА Лейкърс стопи голяма част от изоставането си при 55:59. Последваха много силни изяви на Ди'Аарън Фокс и Сакраменто се оттегли на почивката с аванс от 11 точки - 66:55.

Лошата новина за "кралете" беше, че Сабонис рано натрупа нарушения, а от другата страна ЛеБрон Джеймс се опитваше да върне Лейкърс в мача, но взе няколко трудни стрелби и ги пропусна. Везенков се завърна на паркета в средата на частта и допринесе за това Сакраменто да не изпусне инициативата. Той наниза още една тройка след асистенция на Сабонис, след което взе борба в защита под носа на Антъни Дейвис и беше фаулиран от центъра на "езерняците". Саша изигра и добра защита срещу ЛеБрон Джеймс, а в края на периода стреля неуспешно от далечна дистанция.

Добрите прояви на Везенков не спряха дотук. В началото на последната четвърт той устоя на натиска на Джаксън Хейс в подкошието и реализира нови две точки, въпреки че беше фаулиран. Българинът не трепна и от наказателната линия, с което направи резултата 89:86 в полза на домакините.