Реал Мадрид взема капитана на Челси за заместник на Карвахал

Испанският шампион Реал Мадрид се интересува от крайния защитник на Челси Рийс Джеймс, тъй като се опитва да намери качествен заместник на Даниел Карвахал. Десният бек, който ще навърши 32 години през януари, прекара последното десетилетие на „Сантиаго Бернабеу“, печелейки Шампионската лига на пет пъти.

„Лос бланко“ вече търсят дългосрочен наследник на Карвахал и са се спрели на капитана на „сините“, когото считат за „перфектния кандидат“, пише TeamTalk. Смята се, че треньорът на Реал - Карло Анчелоти, харесва качествата на Джеймс, който премина през академията на Челси, преди да стане титуляр в първия отбор.

Real Madrid scouts have identified Chelsea right-back Reece James as a perfect replacement for Dani Carvajal! @DeanJonesSoccer



Carlo Ancelotti welcomes another English international, after the successful signing of Jude Bellingham!



Can you see this one happening? ⚪️ pic.twitter.com/3iboikdgJs