Арестуваха смятания за следващ световен шампион в тежка категория на САЩ

23-годишният Джаред Андерсън е бил арестуван в родния си щат Охайо в понеделник, 6 ноември, сутринта. Изгряващата звезда в тежка категория на бокса се е бил на ринга три пъти тази година, като рекордът му е 16-0 с 15 нокаута, побеждавайки Джордж Ариас, Чарлз Мартин и Андрий Руденко. Понастоящем той няма насрочен следващ двубой. Според мнозина той е „следващият световен шампион в тежка категория от САЩ“.

Както съобщава ESPN, Андерсън е бил задържан по две обвинения - неправилно боравене с огнестрелно оръжие, докато е бил под влияние на наркотици, и управление на превозно средство под въздействието на алкохол или наркотици.

В доклада се посочва, че той е прекарал около осем часа в ареста, преди да бъде освободен. Известен още като "Голямото бебе", Андерсън е следващата надежда на Америка в тежка категория, когато настоящите и бившите шампиони окачат ръкавиците.

Той е получил блестящи похвали от Тайсън Фюри и се е възползвал от спаринг сесиите с непобедения британец. Подкрепян от Top Rank на Боб Аръм, той се движи стабилно и по-рано тази година се изправи пред най-тежкия си тест в лицето на бившия световен шампион на IBF Чарлз Мартин.

Андерсън издържа на една-две мощни атаки от тежкия левичар и доказа, че може да издържи целия мач и да спечели по-късните рундове. В момента той е под номер две в ранглистата на WBO, седем в тази на IBF, шест в тази на WBC и осем в тази на WBA.

