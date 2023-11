Юрген Клоп скочи на Кабаков

Мениджърът на Ливърпул - Юрген Клоп, коментира поражението на неговия отбор в четвъртия кръг на Лига Европа от тима на Тулуза с 2:3. Срещата бе ръководена от българския рефер Георги Кабаков, който отмени две попадения на французите и едно на мърсисайдци. Това на англичаните не бе зачетено заради игра с ръка, което според Юрген Клоп не отговаря на истината.

“Видях повторението на този момент и за мен това не е игра с ръка. Но аз не вземам решения. Топката се удря в гърдите и честно казано не виждам да има контакт с ръката, може би тяхната снимка е различна от моята”, каза Клоп.

Германският специалист отчете, че и неговият отбор е имал слаби моменти, заради което е заслужил поражението.

“Повече се притеснявам, че днес играхме под нивото си. Това е основният ми проблем в момента. Поражението беше заслужено, защото спечелиха почти всички решителни битки. Имахме твърде много ситуации, в които трябваше да спечелим топката, но не успяхме”, каза още Клоп.

