Google представи най-новите AI функции на смартфони и часовници

Google представи неочаквана софтуерна актуализация, наречена „Pixel Drop“, която се отличава от обичайния тримесечен график, според който подобни подобрения се пускат на всеки три месеца. Това неочаквано пускане на пазара добавя набор от нови функции към устройствата Pixel и разширява обхвата на изкуствения интелект на Google.

Собствениците на Pixel 9 Pro ще получат безплатен едногодишен абонамент за Google AI Pro. Очаква се тази премиум оферта да се разшири и за Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold. Ключова част от този абонамент е достъпът до Veo 3, усъвършенствания инструмент на Google за създаване на видео с изкуствен интелект, който позволява на потребителите да генерират видео съдържание с интелигентна помощ.

Освен това популярната функция Circle to Search получава значително подобрение с интегрирането на AI Mode. Това позволява на потребителите да използват „усъвършенстваното разсъждение“ на AI Mode, за да се задълбочат в сложни теми и да прецизират първоначалните си търсения с последващи запитвания, без да се налага да сменят приложенията. Тази функционалност се активира автоматично, когато системите на Google определят, че отговор, генериран от AI, би бил най-полезен. В такива случаи „AI Overview“ ще се появи директно в резултатите от търсенето. Оттам потребителите могат да натиснат „dive deeper with AI Mode“ (задълбочете с AI Mode), за да зададат допълнителни въпроси и да разгледат подходящо уеб съдържание, свързано с тяхното визуално търсене. Същата функция AI Mode вече е достъпна и чрез Lens, чрез приложението Google, налично както на Android, така и на iOS платформи. Важно е да се отбележи, че AI Mode както в Circle to Search, така и в Lens, понастоящем е ограничен за потребители в САЩ и Индия.

Освен основното търсене, Circle to Search вече предлага помощ в игрите, като предоставя полезни съвети, когато играчите се сблъскат с предизвикателства. Системата може дори да предложи подходящи видео ръководства за по-нататъшна навигация в игрите. Тази функция, насочена към игрите, е незабавно достъпна в регионите, където са внедрени AI Overviews.

Накрая, Gemini навлиза в редица смарт часовници Wear OS, включващи устройства от самата Google, Samsung, Oppo, OnePlus и Xiaomi. Тази интеграция отбелязва Gemini като наследник на Google Assistant на тези носими устройства, като използва същите усъвършенствани AI модели, които се намират на смартфоните. Gemini на Wear OS позволява естествено езиково взаимодействие, способно да разбира речеви модели и да предоставя бързи, кратки отговори директно на китката. Функционалността му се простира в различни приложения, позволявайки на потребителите да инициират съобщения, да подбират плейлисти, да обобщават имейли, да добавят записи в календара и да навигират до дестинации. Потребителите просто трябва да активират разрешенията за действие в други приложения на Google, като Gmail и Календар, на свързания си смартфон. Gemini разполага и с памет, способна да възпроизвежда подробности, предоставени по-рано от потребителя. Това внедряване в часовници Wear OS с Wear OS 4 и по-нови версии е планирано да се случи постепенно „през следващите седмици“.