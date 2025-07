Новак Джокович на Уимбълдън: между триумфа и политическия знак

Новак Джокович продължава да празнува победите си на Уимбълдън заедно със своите деца и емблематичен танц. Много от неговите сънародници в Сърбия свързват този поздрав между него и наследниците му с протестите в родината им срещу президента Александър Вучич.

Той опита да отхвърли подобни твърдения след едно от интервютата си. Но няколко дни по-рано сръбската телевизия, излъчваща мача и интервюто му след мача, цензурира именно това.

Новак Джокович не пропуска да отпразнува успехите си на централния корт със семейството си, което го подкрепа на живо от трибуните.

38-годишният тенисист демонстрира празнуването „Pump it Up“, което е предназначено за децата му.

Djokovic and his children doing the 'Pump It Up' dance celebration in unison ❤️ pic.twitter.com/WGs3PdmVSg