Везенков “запали” светлинния лъч след победата над Кливланд (ВИДЕО)

Александър Везенков бе избран да спази традицията и да “запали” светлинния лъч след победата на неговия Сакраменто Кингс над Кливланд Кавалиърс със 132:120. Както е известно, огромният лазер се простира над залата на “кралете” и дава победоносен сигнал след всеки успех на тима в най-силната лига в света.

Везенков бе изключително ефективен тази сутрин, като за 17 минути на паркета той завърши с 11 точки и 2 борби при 4/6 стрелба от игра, включително 3/5 от тройката. Това бе трета поредна победа за Сакраменто, като отборът се намести в топ 6 в Западната конференция.

For the first time in his Kings career, Sasha Vezenkov lights the beam 🟣🔦 pic.twitter.com/xBy2HnWXnC