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Спортът по ТВ в четвъртък (16 ноември)

16 Ноември, 2023 06:30 626 1

Спортът по ТВ в четвъртък (16 ноември)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (16 ноември) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.00 НБА, "ЛА Лейкърс" - "Сакраменто" Диема спорт 3
09.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
12.00 Рали, световен шампионат, Япония МАХ Спорт 1
15.30 Тенис, турнир в Торино МАХ Спорт 1
19.00 България - Унгария БНТ 1, БНТ 3
19.00 Кипър - Испания Диема спорт 2
19.00 Грузия - Шотландия Диема спорт 3
19.00 Азербайджан - Швеция Диема спорт
19.00 Естония - Австрия Нова спорт
19.00 Волейбол, "Марица" - "Екзаджъбашъ" МАХ Спорт 2
19.00 Голф: PGA тур, RSM Класик, първи ден Евроспорт 2
19.45 Баскетбол, "Фенербахче" - "Макаби" (ТА) МАХ Спорт 1
21.00 НХЛ, "Отава" - "Детройт" МАХ Спорт 3
21.30 Баскетбол, "Олимпия Милано" - "Анадолу Ефес" МАХ Спорт 2
21.45 Черна гора - Литва Диема спорт 2
21.45 Лихтенщайн - Португалия Диема спорт 3
21.45 Словакия - Исландия Диема спорт
21.45 Люксембург - Босна и Херцеговина Нова спорт
22.00 Тенис, турнир в Торино МАХ Спорт 1
03.30 Топ Ранк, бойно събитие от Лас Вегас Диема спорт


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