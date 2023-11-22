Резултати и голмайстори в последните седем европейски квалификации

Лотар Матеус сподели защо за Белингам е по-лесно да играе в Реал Мадрид, отколкото в Дортмунд

Бившият национален селекционер на България - Лотар Матеус, сподели мнението си за представянето на Джуд Белингам в Реал Мадрид. „В Борусия До ...