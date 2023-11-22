Новини
Спорт »
Световен футбол »
Резултати и голмайстори в последните седем европейски квалификации

22 Ноември, 2023 06:23 484 1

Резултати и голмайстори в последните седем европейски квалификации

  • евро 2024-
  • мачове-
  • футбол-
  • резултати-
  • голмайстори

Нидерландия разгроми Гибралтар

Резултати и голмайстори в последните седем европейски квалификации - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Снощи се изиграха последните седем квалификации за Евро 2024 Вижте какви резултати се получиха в тях:

Група В
Гибралтар – Нидерландия 0:6
0:1 Стенгс 10', 0:2 Вифер 22', 0:3 Коопмейнерс 38', 0:4 Стенгс 50', 0:5 Стенгс 62', 0:6 Гакпо 81'

Гърция – Франция 2:2
0:1 Муани 42', 1:1 Бакасетас 56', 2:1 Йоанидис 61', 2:2 Фофана 73

Група D
Хърватия – Армения 1:0
1:0 Будимир 43'

Уелс – Турция 1:1
1:0 Уилямс 7', 1:1 Язъджъ 70'

Група I
Андора – Израел 0:2
0:1 Сервос 29' (авт), 0:2 Кинда 81'

Косово – Беларус 0:1
0:1 Антилевски 43'

Румъния – Швейцария 1:0
1:0 Алибец 50'


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    Благодаря

    06:57 22.11.2023

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове