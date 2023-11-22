Резултати и голмайстори в последните седем европейски квалификации

Снощи се изиграха последните седем квалификации за Евро 2024 Вижте какви резултати се получиха в тях:
Група В
Гибралтар – Нидерландия 0:6
0:1 Стенгс 10', 0:2 Вифер 22', 0:3 Коопмейнерс 38', 0:4 Стенгс 50', 0:5 Стенгс 62', 0:6 Гакпо 81'
Гърция – Франция 2:2
0:1 Муани 42', 1:1 Бакасетас 56', 2:1 Йоанидис 61', 2:2 Фофана 73
Група D
Хърватия – Армения 1:0
1:0 Будимир 43'
Уелс – Турция 1:1
1:0 Уилямс 7', 1:1 Язъджъ 70'
Група I
Андора – Израел 0:2
0:1 Сервос 29' (авт), 0:2 Кинда 81'
Косово – Беларус 0:1
0:1 Антилевски 43'
Румъния – Швейцария 1:0
1:0 Алибец 50'
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1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
06:57 22.11.2023