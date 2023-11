Сблъсъци по трибуните забави с половин час Бразилия – Аржентина на "Маракана" (ВИДЕО)

Сблъсъци по трибуните забави с половин час началото на световната квалификация Бразилия – Аржентина, играна тази нощ в Рио де Жанейро на „Маракана“. Световните шампиони спечелиха гостуването си с 1:0 след гол на централния защитник Николас Отаменди.

Ужасът сред зрителите настъпи при изпълнението на националните химни. И феновете на домакините, и тези на аржентинците започнаха да се освиркват мощно, ругаят и обиждат. Запалянковците в небесносиньо и бяло обаче станаха прекалено агресивни с къртенето на седалки и хвърлянето им към охраняващите ги полицаи. Това принуди десетки униформени да нахлуят в сектора за гости, след което стана огромно меле. Ченгетата биеха с палки зрителите, без да им мигне окото. Наложи се Лионел Меси и съотборниците му да отиват и да усмиряват привържениците си. След като тарапаната поутихна, аржентинските футболисти се прибраха в съблекалнята, а бразилците чакаха на терена. След консултации делегатът на срещата все пак реши тя да се състои. Впоследствие се разбра, че той до последно се е колебаел дали да не отложи дербито.

В крайна сметка вместо 2:30 часа наше време чаканата от цял свят битка започна в 3:00 часа.

В 63-ата минута след изпълнен корнер от Джовани Ло Селсо се стигна до единствения гол- Отаменди се извиси над двама бранители в жълто и прати топката в мрежата.

Бразилия завърши с човек по-малко, след като резервата Жоелинтон получи директен червен картон в 81-ата минута. Дебюта за „селесао“ направи 17-годишният нападател на Палмейрас Ендрик.

Мегазвездата на световния футбол Лионел Меси игра до 78-ата минута за Аржентина, тъй като преди двубоя е получил „обаждане“ на контузията си в десния крак. Според някои аржентински медии той е излязъл на терена с поставени обезболяващи инжекции.

Любопитното е, че Меси така и няма гол срещу Бразилия в световна квалификация, като и този път каръкът не беше счупен. Аржентина обаче победи и след изненадващото 0:2 вкъщи от Уругвай миналия четвъртък се завърна на успешния път, затвърждавайки се на първото място в зона КОНМЕБОЛ. Бразилия пък продължи да затъва и едва крета на шестото място във временното класиране. В последните си четири световни квалификации тимът, който чака като месия идването на Карлос Анчелоти догодина, е в лоша серия – равенство и вече три последователни поражения. Нещо повече от 2019 година Бразилия няма победа над големия си съперник Аржентина – 4 мача, 3 загуби с по 0:1 (едната на финала на Копа Америка през 2021 г.) и едно равенство 0:0.

Една от причините за хаосът при бразилците е отсъствието на двете големи звезди Неймар и Винисиус Жуниор. Срещу Аржентина на върха на атаката бе Габриел Жезус, а зад него действаха Рафиня, Родриго и Габриел Мартинели. В средата на терена временният селекционер Фернандо Динис заложи на Бруно Гимараеш и Андре. Пред вратаря Алисон в защита пък играха Емерсон Роял, Маркиньос, Габриел Магаляеш и Карлос Аугусто.

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони пусна напред Меси и Хулиан Алварес. В средата действаха Родриго де Пол, Енцо Фернандес, Алексис Мак Алистър и Джовани Ло Селсо.

Под рамката застана Емилиано Мартинес, а пред него стартираха защитниците Науел Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди и Маркос Акуня.

През първите 30 минути играта беше много накъсвана, а жълтите картони на Жезус и Рафиня не стреснаха останалите.

В 27-ата минута гостите поискаха дузпа, твърдейки, че Ло Селсо е бил фаулиран в наказателното поле.

В 45-ата минута Бруно Гимараеш за малко да вкара за Бразилия, но Ромеро изчисти току пред голлинията.

Меси не беше на ниво до почивката, като на моменти се хващаше за крака. През второто полувреме Аржентина, както се казва, вкара от нищото. Попадението обаче се оказа победно.

Червеният картон на Жоелинтон окончателно накара бразилците да свалят гарда и принуди хилядите им фенове да си тръгнат с насълзени очи от свещения стадион.

🚨🇧🇷🇦🇷 Crazy scenes in the stands at Maracanã between Brazilian police and Argentina fans.



Full footage by @_igorrodrigues 🎥 pic.twitter.com/lF4uzyI8A9