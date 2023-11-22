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Спортът по ТВ в сряда (22 ноември)

22 Ноември, 2023 06:40 255 1

Спортът по ТВ в сряда (22 ноември)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (22 ноември) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

05.00 НБА, "ЛА Лейкърс" - "Юта" Диема спорт 3
11.00 Кърлинг: Европейско първенство в Абърдийн, Шотландия - Нидерландия, групова фаза, мъже Евроспорт 1
13.30 "Балкан" - "Лудогорец" Диема спорт
17.00 Тенис, купа Дейвис: Чехия - Австралия Диема спорт 3
18.00 "Дунав" - "Левски" Диема спорт
20.00 Волейбол, "Люнебург" - "Будьовица" МАХ Спорт 2
21.00 Волейбол, "Пиаченца" - "Халкбанк" МАХ Спорт 1
21.00 Кърлинг: Европейско първенство в Абърдийн, Нидерландия - Германия, групова фаза, мъже Евроспорт 1
21.30 Волейбол, "Лубе" - "Аркада" МАХ Спорт 3
04.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3


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