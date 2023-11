Мик Шумахер ще се състезава за Alpine в WEC

Мик Шумахер ще се състезава за Alpine в Световния шампионат за издръжливост (WEC) догодина, потвърди френския тим. Синът на 7-кратния световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер кара две години за Хаас, но беше освободен в края на 2022, а този сезон е резервен пилот на Мерцедес.

Alpine ще участва в WEC с нов прототип за клас Хиперкар - А424, като вече са ясни и останалите петима пилоти: Никола Лапиер, Матийо Ваксивиер, Шарл Милези, Пол-Луп Шатен и Фердинанд Хабсбург. Тимът ще участва с два прототипа през следващия сезон, включително и в “24 часа на Льо Ман”.

“Автомобилът на Alpine е впечатляващ и нямам търпение сезонът да започне - обясни Мик. - Аз съм израснал в състезанията с формули, но пилотирането на прототип със закрит кокпит и закрити колела ми дава шанс да обогатя уменията си. Състезанията за издръжливост са нова глава в кариерата ми и съм сигурен, че догодина ще имаме страхотни моменти с Alpine.”

