Суарес се завърна в игра за Уругвай и обяви кой е най-добрият №9 в света

Най-добрият реализатор в историята на националния отбор на Уругвай по футбол Луис Суарес призна, че не е очаквал да се върне в тима. Той отново игра за урусите след 11 месеца отсъствие при победата с 3:0 срещу Боливия в квалификация за Мондиал 2026.

"Както се развиха последните месеци след Световното първенство през 2022, не си представях, че ще се върна в тима. Но това е резултат на работата и заслугите с отбора ми Гремио Порто Алегре. Ще се опитам да дам всичко, което мога, на този забележителен отбор", каза Суарес пред сайта на федерацията.

Уругвай бе елиминиран в групите на Световното първенство в Катар, а Суарес не вкара нито един гол в трите мача. След това той не бе викан в националния тим, чийто селекционер от месец май насам е Марсело Биелса.

"Имаме най-добрия номер 9 в света, това е Дарвин Нунес, който вкара два гола срещу Боливия", добави Суарес, който бе аплодиран при влизането си в игра в 72-рата минута. "Отборът има нужда от него и всичко, което трябва да направя, е да му помагам", каза още нападателят.

36-годишният Суарес има 68 гола с фланелката на Уругвай, а от този сезон е футболист на бразилския Гремио. Уругвайците са на второ място в групата с 13 точки след тима на Аржентина, който е с 15. В четвъртък Уругвай нанесе първа загуба на Аржентина (2:0) след световната им титла в Катар.

