Новини
Спорт »
Световен футбол »
Моуриньо: Да, ще отида в Саудитска Арабия

22 Ноември, 2023 20:42 424 0

Моуриньо: Да, ще отида в Саудитска Арабия

  • жозе моуриньо-
  • футбол-
  • рома-
  • саудитска арабия

Специалният сподели, че един ден би се включил в арабската лига

Моуриньо: Да, ще отида в Саудитска Арабия - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

В интервю пред италианската “Rai 1” старши треньорът на Рома Жозе Моуриньо обяви няколко любопитни детайли около бъдещето си.

На въпрос дали португалецът би поел отбор в Саудитска Арабия, Специалният отговори по следния начин:

“Мисля, че един ден ще поема отбор от Сауди Про лигата. Мисля, че ще бъда треньор там, да. Но това няма да се случи нито утре, нито вдругиден, спокойно!”.

На въпрос дали би се завърнал в Реал Мадрид, Моуриньо отговори само, че президентът на “Белия балет” е много интелигентен човек и в момента разполага с треньор от огромна величина, какъвто е Карло Анчелоти.

Автор: Йоан Паташев


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове