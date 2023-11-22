Моуриньо: Да, ще отида в Саудитска Арабия

В интервю пред италианската “Rai 1” старши треньорът на Рома Жозе Моуриньо обяви няколко любопитни детайли около бъдещето си.

На въпрос дали португалецът би поел отбор в Саудитска Арабия, Специалният отговори по следния начин:

“Мисля, че един ден ще поема отбор от Сауди Про лигата. Мисля, че ще бъда треньор там, да. Но това няма да се случи нито утре, нито вдругиден, спокойно!”.

На въпрос дали би се завърнал в Реал Мадрид, Моуриньо отговори само, че президентът на “Белия балет” е много интелигентен човек и в момента разполага с треньор от огромна величина, какъвто е Карло Анчелоти.

Автор: Йоан Паташев