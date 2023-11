Ето го първия отбор с 500 чисти мрежи във Висшата лига

Победата на Манчестър Юнайтед над Евертън през уикенда бе едно от най-убедителните представяния на тима на Ерик Тен Хаг като гост през този сезон. Освен че отбелязаха три гола, първият от които бе изключителната задна ножица на Гарначо, „червените дяволи“ не допуснаха попадения в трети пореден мач в първенството. Така Манчестър Юнайтед стана първият обора в историята на Висшата лига, който постига 500 чисти мрежи в надпреварата.

След трудния старт на „Олд Трафорд“ Андре Онана все по-често започва да показват качествата, заради които бе привлечен от Интер. В мача срещу „карамелите“ той записа пета суха мрежа в лигата от началото на сезона. С най-голям принос за 500-те мача без допуснат гол са Петер Шмайхел, Едвин ван дер Сар и Давид Де Хеа. Испанецът, който напусна Юнайтед през лятото, е на първо място по този показател, като той има 147 чисти мрежи във Висшата лига.

