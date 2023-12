Фалирал спонсор съди Mercedes за милиарди

Фалитът на борсата за криптовалути FTX, която беше спонсор на тима на Mercedes, нанесе сериозни имиджови щети на бившите световни шампиони във Формула 1. Но явно това няма да се всички последствия от краха на FTX, тъй като сега Mercedes и бейзболната лига в Щатите се оказаха въвлечени в дела за измама, заведени от пострадали клиенти на крипто борсата.

Според местни медии, на 27 ноември във Флорида са били заведени две дела, посветени на това, че Mercedes и бейзболната лига са рекламирали промоционални сделки на борсата и са “подпомагали и/или са участвали в измами за милиарди”.

Mercedes подписа с FTX през 2021 година и логата на борсата, базирана на Бахамите, присъстваха както на болидите на тима, така и на гащеризоните на пилотите. И тук адвокатите на ищците използват тази връзка и “изграждането на доверие” у борсата, подхранвано и поддържано от компаниите, спонсорирани от FTX.

