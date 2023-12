Сочена за най-гореща футболистка в света хвърли бомба с разкритие

Сваляната преди време от Неймар хърватка Ана Мария Маркович разби огромен брой мъжки сърца, след като хвърли бомба за личния си живот. Красивата футболистка на швейцарския Грасхопър дълго време беше сама, но напоследък все по-често се говори, че има човек до себе си. За да спре всякакви спекулации, самата тя разкри каква е истината.

„Да, имам връзка. С Томаш Рибейро сме заедно“, потвърди хърватката в интервю за 20min.ch. Нейният любим е защитник и до лятото също беше в Грасхопър, където се и запозна с блондинката, но се завърна в родната си Португалия, за да играе за Витория Гимараеш.

