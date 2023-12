Везенков и Сакраменто с трета поредна победа

Сакраменто Кингс и Александър Везенков победиха с 143:131 аутсайдера Вашингтон Уизардс в поредния си мач от първенството на НБА в своята зала "Голдън 1 Сентър". Българската звезда записа малко над 11 минути, в които отбеляза 8 точки, като направи 7 борби и 1 асистенция. Той бе 2/3 при стрелбата за 3 точки и 1/2 за 2 точки.

Страхотен мач изнесе центърът на домакините Арвидас Сабонис, който завърши мача с трипъл-дабъл - 28 точки, 13 борби и 12 асистенции. Другата звезда на "кралете" Ди'Арън Фокс завърши с 30 точки, 5 борби и 6 асистенции. Кийгън Мъри пък добави още 25 точки, 5 борби и 4 асистенции. Успехът бе трети пореден и 16-ти за сезона за "Кралете", които заемат 5-ото място в класирането в Западната конференция. "Магьосниците" пък са предпоследни в Източната конференция.

Срещата започна точка за точка, но Вашингтон пръв успя да вземе малко по-сериозна преднина от пет точки за 14:9. В края на първата четвърт Везенков се появи в игра и веднага блесна с тройка с първата си стрелба в мача. Съотборникът му Ди'Арън Фокс обаче пропусна първите си три опита за 3 точки. Първата част завърши 31:27 за Вашингтон благодарение на отличната игра на Джордан Пуул и Кайл Кузма.

Sasha making a splash right off the bench! 🙌 pic.twitter.com/jgLVnn79Tp