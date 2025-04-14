Спортът по ТВ в понеделник (14 април)

Глас от Хелзинки: За да има мир, ВСУ трябва да капитулират, а Зеленски да подаде оставка

Украинските въоръжени сили трябва да капитулират, за да се сключи дългосрочен мир в Украйна, каза професор Туомас Малинен от университета в Хелзинки в ...