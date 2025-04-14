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Спортът по ТВ в понеделник (14 април)

Спортът по ТВ в понеделник (14 април)

14 Април, 2025 07:15 358 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (14 април) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис, турнир в Барселона МАХ Спорт 1

12.00 Тенис, турнир в Мюнхен МАХ Спорт 3

13.00 Вдигане на тежести, европейско първенство Ринг

16.00 Вдигане на тежести, европейско първенство Ринг

17.00 Тенис, турнир в Барселона МАХ Спорт 1

17.30 „Славия“ - „Ботев“ (Вр) Диема спорт

19.00 Вдигане на тежести, европейско първенство Ринг

19.15 Волейбол, „Локомотив Авиа“ - ЦСКА МАХ Спорт 3

19.15 Баскетбол, „Балкан“ - „Спартак“ (Пл) МАХ Спорт 2

20.00 „Хебър“ - „Лудогорец“ Диема спорт

21.30 „Уеска“ - „Малага“ МАХ Спорт 2

21.45 „Бастия“ - „Лавал“ Диема спорт 3

22.00 „Атлетико“ - „Валядолид“ МАХ Спорт 4

22.00 „Борнемут“ - „Фулъм“ Диема спорт 2

22.00 „Хъл“ - „Ковънтри“ Нова спорт

02.00 НХЛ, „Флорида“ - „НЙ Рейнджърс“ МАХ Спорт 2


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