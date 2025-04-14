Спортът по ТВ в понеделник (14 април)

12.00 Тенис, турнир в Барселона МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Мюнхен МАХ Спорт 3
13.00 Вдигане на тежести, европейско първенство Ринг
16.00 Вдигане на тежести, европейско първенство Ринг
17.00 Тенис, турнир в Барселона МАХ Спорт 1
17.30 „Славия“ - „Ботев“ (Вр) Диема спорт
19.00 Вдигане на тежести, европейско първенство Ринг
19.15 Волейбол, „Локомотив Авиа“ - ЦСКА МАХ Спорт 3
19.15 Баскетбол, „Балкан“ - „Спартак“ (Пл) МАХ Спорт 2
20.00 „Хебър“ - „Лудогорец“ Диема спорт
21.30 „Уеска“ - „Малага“ МАХ Спорт 2
21.45 „Бастия“ - „Лавал“ Диема спорт 3
22.00 „Атлетико“ - „Валядолид“ МАХ Спорт 4
22.00 „Борнемут“ - „Фулъм“ Диема спорт 2
22.00 „Хъл“ - „Ковънтри“ Нова спорт
02.00 НХЛ, „Флорида“ - „НЙ Рейнджърс“ МАХ Спорт 2
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