Серхио Рамос се ядоса на човек от публиката след новия провал на Севиля

Серхио Рамос се ядоса на човек от публиката и му се развика след края на двубоя на Севиля срещу Атлетик Билбао, загубен от състава на защитника с 0:2.

Докато даваше интервю за DAZN, 37-годишният футболист се обърна към някого - вероятно критикуващ фен на севилци - с призив да млъкне.

“Покажи малко уважение към хората и емблемата. Тук хората говорят. Млъквай и се махай”, провикна се Рамос.

След това поражение тимът от “Рамон Санчес Писхуан” остава на точка от изпадащите при преполовен сезон в Ла Лига.

Рамос се завърна в родния си клуб през миналото лято с договор до края на кампанията.

🚨🗣️ Sergio Ramos lashes out at a fan in stands after 2-0 loss to Athletic Club… "Respect and shut up! Go!" pic.twitter.com/NwZUBFnOG0