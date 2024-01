Григор Димитров: Мина доста време, откакто държах титла в ръцете си (ВИДЕО)

Вече двукратният шампион на турнира в Бризбън и рекордьор по победи в надпреварата (23) сподели, че спечелената девета титла в кариерата му след победата с 2:0 сета над датчанина Холгер Руне е много специална за него. Това е първи трофей за Димитров от края на 2017-а година насам.

„Беше отдавна, когато за последно имах такъв трофей. Малко съм емоционален. Благодаря Ви!“, започна Григор интервюто си след награждаването.

„Трудно е да опиша нещата, но първо искам да кажа на Руне и неговия екип. Страхотен тенисист, играли сме и тренирали заедно. За толкова кратко време в кариерата си постигна толкова много и играеш невероятен тенис. Не е резултатът, който си очаквал днес, но бъдещето е светло пред теб и твоя кип. Тепърва идва най-доброто за теб. Ти игра добре“, сподели българинът за опонента си на финал.

„Любовната ми афера започна тук преди 11 години. Благодарен съм, че отново мога да бъда пред вас, да спечеля този трофей за втори път означава много за мен по много различни причини. Искам да благодаря на моя екип, моите родители, които трябваше да побързат към летището, жалко, че на са тук. Дано са следили резултата. Благодаря на правителството, на турнирния директор, на спонсорите. Благодаря Ви толкова много, че правите турнира реалност“.

„Доста уморен съм. Имам няколко дни почивка. Щастлив съм да бъда в Австралия. Ще продължа към следващия турнир. Благодаря за подкрепата!“, завърши щастливият Григор.

"It's been a while since I held one of these" 🤣@GrigorDimitrov is back on top! 🏆#BrisbaneTennis pic.twitter.com/tuTeQ1kCFD