Жоао Феликс тренира с Ал-Насър, въпреки че все още не е подписал договор

Португалската футболна звезда Жоао Феликс вече се включи в тренировъчния процес на Ал-Насър, макар официалното потвърждение за трансфера му в саудитския гранд все още да липсва.

На кадри, разпространени от лагера на тима в Австрия, се вижда как Феликс тренира рамо до рамо с Кристиано Роналдо и останалите си бъдещи съотборници, въпреки че формално все още е част от Челси.

След като вторият му престой на "Стамфорд Бридж" не оправда очакванията, а краткият наем в Милан също не доведе до желания пробив, мнозина прогнозираха завръщане на Феликс в Бенфика. Въпреки това, офертата на Ал-Насър се оказа неустоима – според източници, нападателят ще получава внушителна годишна заплата от 17,5 милиона евро, което е повече от двойно спрямо досегашното му възнаграждение в Челси.

Лондонският клуб също ще извлече сериозна финансова полза от сделката – трансферната сума се очаква да достигне 50 милиона евро, от които 30 милиона са гарантирани, а останалите ще зависят от изпълнението на определени бонуси. Ако всички условия бъдат изпълнени, Челси ще успее почти напълно да възстанови инвестицията си в португалския национал.

Така, макар официалното обявяване на трансфера да е въпрос на време, Жоао Феликс вече прави първите си стъпки към ново предизвикателство в Саудитска Арабия, където ще дели терена с легендата Кристиано Роналдо и ще се опита да върне блясъка в кариерата си.

A few hours after arriving in Austria, the location of Al Nassr's training camp, João Félix is already training alongside Cristiano Ronaldo, even though he has not been officially announced as a reinforcement for the Saudis. pic.twitter.com/YTdBo9r30A