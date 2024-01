Гуардиола с изцепка на церемонията FIFA The Best (ВИДЕО)

Треньорът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола спечели наградата на ФИФА The Best за най-добър треньор през 2023-а година.

Испанският специалист съвсем заслужено грабна приза, след като изведе "гражданите" до требъл. Под негово ръководство английския клуб триумфира във Висшата лига, Шампионската лига и ФА Къп.

Интересното е, че това е вторият требъл на Гуардиола в треньорската му кариера, като първия постига с Барселона. Именно на това обърна внимание и един от водещите на бляскавата церемония - Тиери Анри.

Легендарният футболист запита мениджъра кой е по-добрият му отбор. Миналогодишния Сити или състава на каталунците през 2009-а година, когато ги извежда до требъла.

Пеп изпита трудности да отговори и тогава направи сериозна изцепка на сцената, коментирайки с нецензурната дума "f**k, която най-просто можем да преведем като "мамка му". Реакцията на испанеца предизвика бурен смях на церемонията в Лондон, а видеото на случката обиколи социалните мрежи.

Thierry Henry: Which of your treble teams is better : Barça of 2009 or Man City of 2023



Pep : “Fuck” #Pep #TheBest pic.twitter.com/3ZvkES4AiJ