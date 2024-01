Футболна шефка записа името си в историята с нещо невиждано

Президентът на бразилския Палмейрас Лейла Перейра записа името си в историята с организирането на първата футболна пресконференция без мъжко журналистическо присъствие.

„Когато се роди тази идея, я разгласихме и, любопитно, чух много въпроси: „Защо само жени?“ Това, което казвам на мъжете, е да не изпадат в истерия. Нали това те казват за нас? Ние просто искаме те да почувстват това, което жените сме чувствали, откакто сме се родили", сподели Лейла Перейра.

В залата всъщност имаше и мъже – операторите, които бяха просто обслужващ персонал и нямаха право да задават журналистически въпроси. Ексклузивната пресконференция продължи около 2 часа, а накрая участващите в нея се снимаха за спомен от историческото събитие.

„Не искаме привилегии. Искаме да имаме възможност да покажем, че сме компетентни и имаме място в този свят на футбола, който е толкова мъжки. Постоянно ходя на срещи и има само мъже. Свиквам пресконференции и виждам 30 мъже и две или три жени. Чувствам се напълно сама, така че трябва да спрем", каза Перейра.

Leila Pereira encerra coletiva, exclusiva com mulheres, após quase 2h de entrevista



"Espero do fundo do coração que eu não precise convocar novamente uma entrevista só de mulheres para estar com mulheres. Que os veículos de imprensa abram a mente e coloquem mais mulheres aqui." pic.twitter.com/cVpfALQxjY