Клоп създава "екологичен семеен рай" на Балеарските острови за 4 милиона евро (СНИМКИ)

Треньорът Юрген Клоп създава „екологичен семеен рай“ в Майорка, след като закупи къща на Балеарските острови за 4 милиона евро. Наставникът на Ливърпул шокира света на футбола в края на януари, след като анонсира, че ще напусне „Анфийлд“ след девет години работа в клуба.

Договорът на Клоп с клуба е до 2026-а година, но той взе решението да приключи авантюрата си с „червените“ предварително. 56-годишният германец изтъкна като причина „липса на енергия“ и разкри, че може и да не работи повече като треньор. Със сигурност предстоят месеци, в които германецът ще страни от най-популярната игра и ще си почива, но спекулациите около следващия му ангажимент не спират да изникват всеки ден.

Клоп е закупил имота на Майорка през 2022-а година за четири милиона евро от швейцарският бизнесмен и артист – Ролф Кние и сега е направил тотален ремонт на имота, който се простира на фантастичните 5000 квадратни метра.

Bild пише, че Клоп е превърнал имението в нискоенергийна къща, която е със свързана климатична и отоплителна система. Двете системи се регулират от компютър, за да се гарантира, че температурата вътре остава непроменена, независимо от времето, което е навън. Изданието пише също така, че всички електрически устройства в имота могат да се регулират централно, а Клоп може да ги управлява от телефона си.

Устройството е предназначено за използване и се очаква да намали потреблението на електроенергия до 75 процента.

Известен факт е, че Балеарските острови са предпочитана дестинация за германеца, когато е на почивка със своята жена – Ула.

