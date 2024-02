Разкриха тайна от съблекалнята на ЦСКА!

ЦСКА през пролетния дял на сезон 2023/24 в българския футбол се премести да домакинства на „Васил Левски“. Това се налага заради тоталната реконструкция на стадион „Българска армия“. В дните преди първия мач на Националния стадион – победа над Ботев (Враца) с 3:0 в неделя, „армейците“ показаха обстановката от съблекалнята на отбора.

Зрителите успяха да видят, че шкафчето на всеки играч е аранжирано с негова снимка и номера на фланелката му. Към всяко място в съблекалнята е изписан и някакъв цитат, който мотивира дадения футболист. В днешния си брой в. „Тема Спорт“ показа отпечатания цитат за всеки играч.

Сред надъхващите слова може да се открият думи на поета и революционер Христо Ботев. Откъс от поемата „Хаджи Димитър“ е отпечатан в пространството над шкафчето на новото попълнение Мартин Стойчев. Той и третият вратар Марин Орлинов са единствените, които се надъхват за мач с думи на български.

Всички останали залагат на мотивиращи думи на английски. Част от латиноамериканските футболисти са пожелали да бъдат изписани различни цитати от библията. Гамбийският ляв бек Сейни Санянг пък е пожелал изписването на слова от Корана. Австрийският десен краен защитник Емануел Шакич пък залата на латинската сентенция „Dum spiro spero (в превод - Докато дишам, се надявам).

НАДЪХВАЩИТЕ СЛОВА ЗА ВСЕКИ ИГРАЧ НА ЦСКА

ГУСТАВО БУСАТО:

Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us.

Ephesions 3:20

На този, който може да направи неизмеримо повече от всичко, което искаме или си представяме, според силата си, която действа в нас.

Ефесяни 3:20

МАРСЕЛИНО КАРЕАСО:

Porque para Dios no hay nada imposible.

Защото за Бог няма нищо невъзможно.

Лука 1:37

ЮРГЕН МАТЕЙ:

IF YOU ARE GOING THROUGH HELL, KEEP GOING.

Ако минаваш през Ада, продължи да вървиш.

БРАЯН КОРДОБА:

No renuncies nit e rindas, todo lo grande toma tiempo.

Не се отказвай и не се предавай, всичко велико отнема време.

ФЕРНАНДО КАРАНГА:

Que todos os nossos passo nos levem para o que nos faz Feliz de verdade.

Нека всички наши стъпки ни водят към това, което ни прави истински щастливи.

МЕНО КОХ:

TOUGH TIMES DON’T LAST. TOUGH PEOPLE DO.

Трудните времена не остават дълго. Силните хора го правят.

МАТИАС ФАЕТОН:

If you are neutral in the face of an unfair situation, it is because you have chosen the side of the oppressor.

Ако си неутрален пред лицето на несправедлива ситуация, това е, защото си избрал страната на потисника.

АМОС ЮГА:

We’ll never achieve much of we’re not BRAVE enough to try.

Никога няма да постигнем много, ако не сме достатъчно СМЕЛИ, за да опитаме.

ТИБО ВИОН:

He who does not love, does not know God, for God is love.

John 4:8

Този, който не обича, не познава Бога, защото Бог е любов.

Йоан 4:8

УЛАУС СКАРШЕМ:

There is NOTHING IMPOSSIBLE to they who will try.

Няма НИЩО НЕВЪЗМОЖНО за тези, които ще опитат.

ТОБИАС ХАЙНЦ:

Sometimes you WIN, sometimes you LEARN.

Понякога ПЕЧЕЛИШ, а понякога се УЧИШ.

ДЖОНАТАН ЛИНДСЕТ:

Don’t wait for the opportunity. CREATE IT.

Не чакай за възможността. СЪЗДАЙ Я.

ИВАН ТУРИЦОВ:

EFFORT is non-negotiable.

УСИЛИЕТО не подлежи на обсъждане.

ХРИСТИЯН ПЕТРОВ:

I’M NOT HERE TO TAKE PART. I’M HERE TO TAKE OVER.

Не съм тук, за да участвам. Тук съм, за да поема контрола.

ДИМИТЪР ЕВТИМОВ:

Buy cheap, buy twice.

Ако купуваш евтино, ще купуваш два пъти.

СТАНИСЛАВ ШОПОВ:

You must expect great things of yourself before you can do them.

Трябва да очакваш велики неща от себе си, преди да можеш да ги постигнеш.

ЕМАНУЕЛ ШАКИЧ:

DUM. SPIRO. SPERO.

Докато дишам, се надявам.

МАРИН ОРЛИНОВ:

Може да си по-умен от мен, може да си по-красив от мен… Но ако се качим на бягащата пътека заедно, могат да се случат точно две неща – или ти ще слезеш пръв, или аз ще умра на нея.

СЕЙНИ САНЯНГ:

Allah does not burden a soul with more than it can bear.

Quran 2:286

Аллах не натоварва душата с повече, отколкото тя може да понесе.

Коран 2:286

МАРТИН СТОЙЧЕВ:

„Настане вечер – месец изгрее, звезди обсипят сводът небесен; гора зашуми, вятър повее – Балканът пее хайдушка песен!“ – Христо Ботев

ДАНИЛО АСПРИЛЯ:

Do not do to others what you do not want done to yourself.

Не прави на другите това, което не искаш да бъде направено на теб.

БРАДЛИ ДЕ НОЙЕР:

CLEAR EYES, FULL HEARTS, CAN’T LOOSE!

Ясни очи, пълни сърца, не можем да загубим!

ЕНЕС МАХМУТОВИЧ:

Just because you are doing a lot more doesn’t mean you are getting a lot done. Don’t confuse movement with progress.

Това, че правите много повече, не означава, че сте свършили много работа. Не бъркайте движението с напредъка.