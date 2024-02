Съперничеството между Роналдо и Меси се пренесе върху децата им

Първата титла на Тиаго Меси с Интер Маями вече е факт. Синът на легендата Лео Меси вкара страхотен гол във финала на Уестън Къп, а Интер Маями U-12 стана шампион на турнира. Гордият баща беше край терена и го подкрепяше горещо.

Само преди две седмици Кристиано Роналдо-джуниър стана шампион на Саудитска Арабия с Ал Насър в първенството на 13-годишните. Отборът, в който играе наследникът на суперзвездата, си осигури титлата три кръга преди края.

