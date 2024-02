Във Франция разкриха кога Мбапе се е разбрал с Реал Мадрид

Френски медии разкриха как са се развили разговорите с Килиан Мбапе от началото на годината. Споре Foot Mercato футболистът се е срещнал с Реал Мадрид в началото на януари и тогава се е съгласил да премине в испанския гранд.

След тази среща Мбапе е поискал разговор с президента на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелаифи в средата на януари, за да го уведоми за решението си. Шефът на парижани имал усещане какво ще му каже играчът и затова я отложил до февруари с надеждата, че Килиан ще промени мнението си.

Срещата между двамата се състояла на 13 февруари и на нея станало ясно, че решението на френската звезда е крайно и той няма да остане в клуба. Не ставало дума за пари, тъй като Реал предлага по-лоши финансови условия, но Мбапе искал промяна и възможност да се бори за големи трофеи.

🚨 The agreement between Kylian Mbappé and Real Madrid was concluded at the very beginning of January during a meeting held between the two parties. 🤝



Nasser Al-Khelaïfi denied this to the press but Mbappé then requested a meeting with Nasser, which was rejected.



It was… pic.twitter.com/QstjyH3eGa