Станаха ясни две от летните трансферни цели на Байерн Мюнхен

Спортният отдел на Байерн Мюнхен търси нов треньор, но наред с това готви и лятната селекция на отбора. "Билд", цитирани от Gong.bg разкри две от имената, които попадат в трансферния списък на Макс Еберл и Кристоф Фройнд. Става дума за германския национал Крист Фюрих от Щутгарт и Мартин Субименди от Реал Сосиедад.

На "Алианц Арена" разглеждат Фюрих като добра и евтина опция за фланговете. През този сезон 26-годишният футболист прави фурор за швабите, като седем гола и седем асистенции в 25 мача в Бундеслигата. Ако Щутгарт се класира за Шампионска лига, което е почти сигурно, то цената на Фюрих ще е около 23,5 млн. евро. Плюс за него е и, че е национал на Германия.

Stuttgart winger Chris Führich (26) is on the list of Max Eberl and Christoph Freund. Führich was already on the club's radar when Hasan Salihamidžić was in charge. His strong performances this season have attracted Bayern's interest again. Even though he's just extended his… pic.twitter.com/rKAP7aZfc2

Договорът му с Щутгарт е до лятото на 2028 година.

Байерн ще иска да привлече и типичен дефанзивен халф, като на този етап избор №1 е Субименди. Халфът и основният фаворит за нов треньор Шаби Алонсо имат общ агент, а освен това са работили заедно и в Реал Сосиедад Б.

Смята се, че ако баварците успеят да уредят Алонсо, то трансфер на Субименди ще бъде много по-лесен.

Халфът има освобождаваща клауза на стойност 60 млн. евро. Интерес към него има и от Арсенал.

In their search for a holding midfielder, Bayern have distanced themselves from a move for João Palhinha for now. The club is now focused on Martín Zubimendi as priority target for the position. Zubimendi played under Xabi Alonso at Real Sociedad B and both share the same agent.… pic.twitter.com/rbnxkOQtsw