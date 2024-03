Рашфорд отсвири ПСЖ, иска да бъде централна фигура в Ман Юнайтед

Голмайсторът на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд ще отхвърли офертата на Пари Сен Жермен и ще остане в родния си клуб и през следващия сезон, съобщава The Sun.

Английският национал често е свързван с трансфер във френски гранд, особено след по-слабото му представяне през този сезон, което му донесе сериозни критики. 26-годишният футболист обаче вдигна оборотите в последните седмици и вкара няколко важни гола за „червените дяволи“, с което е убедил мениджъра Ерик тен Хаг и новото ръководство на клуба, че е важен за тима.

Според информацията, от „Олд Трафорд“ ще си тръгнат доста играчи след края на сезона, сред които Джейдън Санчо, Хари Магуайър, Скот Мактоминей, Дони ван де Беек, Кристиан Ериксен и Виктор Линделоф, но Рашфорд не е един от тях.

Не само това, но нападателят ще бъде централна фигура в изграждането на новия тим на Юнайтед, който трябва да се бори за титлата в Англия в следващите няколко години. Решението на Рашфорд ще бъде удар за ПСЖ, които го искаха като потенциален заместник на Килиан Мбапе, който ще се присъедини към Реал Мадрид през лятото.

