Кои са най-добрите футболни таланти в света, които ще наследят Меси, Роналдо и Мбапе?

Какво ни очаква след Кристиано Роналдо, Лионел Меси и Килиан Мбапе? Нови футболни величия, разбира се. Кои са най-добрите футболни таланти в света, които вълнуват специалистите, ни показа Goal.com.

Изданието класира най-впечатляващите тийнейджъри (родени след 1 януари 2005 година), но ние ще насочим вниманието ви само към топ 3. Запомнете имената им, защото най-вероятно те ще бъдат наследниците на световните имена.

1. Ламин Ямал (Барселона)

Ламин Ямал може да е само на 16 години, но в академията на Барселона „Ла Масия“ името му се шепне от много време. Говори се, че школата на каталунците е направила привидно невъзможното и е създала достоен наследник на Лионел Меси.

Може да изглежда като хипербола да се предполага, че Ямал някога ще достигне нивото на световния шампион, но кой знае. Все пак подобни предположения са считани за богохулство в Барселона. От друга страна няма съмнение, че клубът е създал играч, който умее да вълнува феновете.

Списъкът със счупени рекорди на Ламин Ямал вече е забележителен. Той е най-младият играч, който някога е бил титуляр за Барселона, най-младият голмайстор в историята както на Барса, така и на Ла Лига, най-младият играч, който някога е бил титуляр в мач от Шампионската лига и едновременно най-младият играч и голмайстор в историята на испанския национален отбор.

