Ужасна смърт застигна обвинен в изнасилване 22-годишен треньор по волейбол

22-годишен треньор по волейбол, обвинен в изнасилване на 15-годишна ученичка от гимназията, в която работи, сложи край на живота си по изключително ужасен начин.

Джейсън Мейсър платил гаранция в размер на 75 хиляди долара, за да бъде освободен, а след това се хвърлил под влак в Лонг Айлънд.

Служители от градската железница са намерили тялото му около 22:30 часа местно време. Дошлите на мястото полицаи не са констатирали обстоятелства, които да водят към друга версия, различна от самоубийство.

Мейсър, чиято кариера във волейбола не потръгва и той става треньор, трябваше да се яви пред съда на 1 април.

Jason Maser death comes as he was facing charges of…