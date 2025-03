Джуд Белингам е напълно луд! Вижте какво направи (ВИДЕО)

Джуд Белингам е напълно луд! До този извод стигнаха феновете в социалните мрежи, гледайки какво направи англичанинът в радостта си след елиминирането на Атлетико Мадрид.



Докато той и съотборниците му пееха и скачаха, от трибуните полетя бутилка. Белингам я видя, но вместо да се предпази, скочи и я удари с глава. А след това продължи да се радва, сякаш нищо не е станало.

Jude Bellingham is absolutely CRAZY 😂



He headed a BOTTLE thrown by furious Atlético Madrid fans!😱#UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/3z0jw0DI5Q

— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) March 12, 2025

Белингам вкара втората дузпа за Реал Мадрид с хладнокръвен удар от бялата точка.

А след решаващото изпълнение на Антонио Рюдигер от бялата точка, всички футболисти на Реал Мадрид подгониха защитника, имитирайки неговия стил на бягане с високо повдигнати колена.