Майк Тайсън закъсня и не го пуснаха във ВИП ложата в Маями (ВИДЕО)

Железният Майк Тайсън се сблъска с железните правила в тениса на турнира в Маями. Легендарният боксьор закъсня за мача на Виктория Азаренка и Юлия Путинцева и бе спрян от охранител. Той искаше да седне на мястото си във ВИП ложата, но бе помолен учтиво да изчака смяната на полетата.

Ситуацията предизвика множество усмивки и адмирации към охранителя, който не се поколеба да спре един от най-силните мъже на планетата.

Imagine telling 'Iron' Mike Tyson he can't go to his seat yet 😅🤣 pic.twitter.com/YaHRoiyHOY