Гуардиола отговори подигравателно на Рой Кийн заради Холанд

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола отговори подобаващо на Рой Кийн, кой преди дни разкритикува Ерлинг Холанд, наричайки го играч от четвъртото ниво на футбола в Англия. Бившият капитан на Манчестър Юнайтед е прословут с “острия” си език и е чест анализатор във футболните студиа на Острова.

Пеп обаче не споделя неговото мнение и от своя страна го нападна.

“Не съм съгласен с него - коментира испанският треньор. - Изобщо не съм съгласен… Той (Рой Кийн - б.р.) е мениджър за Втора или Трета лига. Холанд пък е най-добрият централен нападател в света, който ни помогна да спечелим това, което спечелихме през миналия сезон. И не Ерлинг е причината, заради която не успяхме да създадем много положения. Учуден съм, че тези коментари идват от бивши футболисти. Паметта бързо се губи”.

🗣️ Pep Guardiola has responded to Roy Keane's claims that Erling Haaland is "almost like a League Two player".#BBCFootball pic.twitter.com/jAbR5Z5CZW